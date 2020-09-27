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27 сентября 20:21

Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити»

Футболисты «Лестера» обыграли «Манчестер Сити» в выездном матче 3-го тура чемпионата Англии со счетом 5:2.

В составе гостей голами отметились Джейми Варди (37-я, 54-я и 58-я минуты), Джеймс Мэддисон (77) и Юри Тилеманс (88), у «горожан» точными ударами отличились Рияд Марез (4) и Натан Аке (84).

После этой игры «Лестер», одержавший третью победу на старте чемпионата, набрал девять очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Манчестер Сити», для которого эта игра стала второй в чемпионате, с тремя очками расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Лидсом».

Чемпионат Англии
3-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 2:5 (1:1)

Голы: Марез, 4. Аке, 84. – Варди, 37 (пен). Варди, 54. Варди, 58 (пен). Мэддисон, 77. Тилеман, 88 (пен).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Менди, Эрик Гарсия, Аке, де Брюйне, Фернандиньо (Делап, 51), Стерлинг, Фоден (Ферран Торрес, 64), Марез, Родри.

«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Кастань, Эванс (Фукс, 80), Сеюнджю, Барнс, Амарти, Тилеманс, Менди, Прат (Мэддисон, 69), Варди (Ихеаначо, 85).

Предупреждения: Тилеманс (22), Сеюнджю (47), Амарти (51), Аке (60).

источник: «Советский спорт»
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