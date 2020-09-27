Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити»

В составе гостей голами отметились Джейми Варди (37-я, 54-я и 58-я минуты), Джеймс Мэддисон (77) и Юри Тилеманс (88), у «горожан» точными ударами отличились Рияд Марез (4) и Натан Аке (84).

После этой игры «Лестер», одержавший третью победу на старте чемпионата, набрал девять очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Манчестер Сити», для которого эта игра стала второй в чемпионате, с тремя очками расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Лидсом».

Чемпионат Англии

3-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 2:5 (1:1)