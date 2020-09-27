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27 сентября 20:54
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА. Армейцы провели более получаса в меньшинстве

Московское дерби состоялось на стадионе «ВЭБ Арена».

В игре девятого тура чемпионата России ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.

На 45-й минуте мяч в ворота Игоря Акинфеева направил Федор Смолов после передачи Антона Миранчука.

На 59-й армейцы остались вдесятером. За второе предупреждение был удален хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

ЦСКА занимает четвертое место, оставшись с 16 очками. Ранее армейцы одержали три победы подряд.

«Локомотив» поднялся на седьмую строчку таблицы, набрав 15 очков.

3 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом». 4 октября «Локомотив» примет «Химки».

Чемпионат РПЛ

9-й тур

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Смолов, 45.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 88), Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Тикнизян, 77), Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Антон Миранчук (Камано, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.

Предупреждения: Бистрович, 8, 59 – Эдер, 70, Гилерме, 85.

Удаление: Бистрович, 59 (второе предупреждение).

Судья: Вилков (Нижний Новгород)

источник: «Советский спорт»
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