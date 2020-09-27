Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА. Армейцы провели более получаса в меньшинстве

В игре девятого тура чемпионата России ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.
На 45-й минуте мяч в ворота Игоря Акинфеева направил Федор Смолов после передачи Антона Миранчука.
На 59-й армейцы остались вдесятером. За второе предупреждение был удален хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.
ЦСКА занимает четвертое место, оставшись с 16 очками. Ранее армейцы одержали три победы подряд.
«Локомотив» поднялся на седьмую строчку таблицы, набрав 15 очков.
3 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом». 4 октября «Локомотив» примет «Химки».
Чемпионат РПЛ
9-й тур
ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Смолов, 45.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 88), Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Тикнизян, 77), Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Антон Миранчук (Камано, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.
Предупреждения: Бистрович, 8, 59 – Эдер, 70, Гилерме, 85.
Удаление: Бистрович, 59 (второе предупреждение).
Судья: Вилков (Нижний Новгород)