«Рубин» на выезде переиграл «Ротор»

В составе казанского клуба голами отметились Джордже Деспотович (42-я минута), Хвича Кварацхелия (59) и Олег Шатов (75), у волгоградской команды отличился Фламарион Жовину Филью (61).

Отметим, что на 48-й минуте за вторую желтую карточку в поля был удален защитник волгоградцев Армен Манучарян.

После этой игры «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с двумя очками занимает 16 место.

В следующем туре волгоградский клуб в гостях сыграет против «Уфы», а казанская команда дома встретится с «Ахматом».

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