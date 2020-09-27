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27 сентября 20:58

«Рубин» на выезде переиграл «Ротор»

Футболисты «Рубина» взяли верх над «Ротором» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

В составе казанского клуба голами отметились Джордже Деспотович (42-я минута), Хвича Кварацхелия (59) и Олег Шатов (75), у волгоградской команды отличился Фламарион Жовину Филью (61).

Отметим, что на 48-й минуте за вторую желтую карточку в поля был удален защитник волгоградцев Армен Манучарян.

После этой игры «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с двумя очками занимает 16 место.

В следующем туре волгоградский клуб в гостях сыграет против «Уфы», а казанская команда дома встретится с «Ахматом».

Чемпионат России
9-й тур

«Ротор» – «Рубин» – 1:3 (0:1)

Голы: Фламарион, 61. – Деспотович, 42. Кварацхелия, 59. Шатов, 75 (пен).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Манучарян, Матрикарди (Кожемякин, 86), Гогуа, Макаров, Песегов, Николаев (Донцов, 90), Алейник, Фламарион, Колесниченко (Микелтадзе, 53).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев (Самошников, 79), Шатов (Коновалов, 79), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Деспотович (Игнатьев, 84).

Предупреждения: Старфельт (20), Манучарян (23), Кверквелия (30), Николаев (40), Зуев (52), Абильгор (89).

Удаление: Манучарян (48).

источник: «Советский спорт»
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