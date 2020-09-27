Поздний гол Мунира принес «Севилье» волевую победу в стартовом матче чемпионата против «Кадиса»

Матч третьего тура чемпионата Испании «Кадис» – «Севилья» завершился со счетом 1:3.

На 48-й минуте хозяева открыли счет. Сальва Санчес отличился после передачи Альваро Негредо.

«Севилья» отыгралась на 65-й, когда Люк Де Йонг забил головой после навеса Хесуса Наваса. Победу команде Хулена Лопетеги принес точный удар Мунира на 90-й.

На четвертой добавленной минуте все тот же Мунир помог Ивану Ракитичу забить свой первый гол за «Севилью» после возвращения из «Барселоны».

Победители Лиги Европы провели свой первый матч в чемпионате и набрали три очка.