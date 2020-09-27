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27 сентября 21:42

Марко Николич: Матч с ЦСКА могли заканчивать раньше

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу команды в гостевом матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

- Мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле. Мы заслужили три очка. Забили гол, но также попали в штангу и перекладину, были еще моменты. Могли заканчивать матч раньше. Последние четыре матча были сложными, но мы не пропустили ни одного гола. На поле сегодня была настоящая команда, - приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку таблицы. В следующем туре железнодорожники 4 октября на своем поле сыграют против «Химок».

источник: ФК «Локомотив»
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