Виктор Гончаренко: В матче с «Локомотивом» понравилась наша игра на отрезке после удаления

- Мы очень хорошо начали игру, хотя у нас не было предпосылок, чтобы забить гол. Но затем мы упустили нити игры, чего не хотелось бы делать. Возможно, это шлейф от предыдущего сезона, который проявился на определенном отрезке, в результате чего мы пропустили гол.

Во втором тайме я доволен тем, как игроки отреагировали на происходящее. Мы попробовали изменить ситуацию, старались каждую атаку довести до завершения. Мне понравилась наша игра на отрезке после удаления, - приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

Напомним, что на 59-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален хорватский полузащитник армейцев Кристиян Бистрович.

Добавим, что после этого поражения ЦСКА, имея в активе 16 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, В следующем туре армейцы 3 октября сыграют на выезде с «Уралом».