Леонид Слуцкий: Сценарий матча с «Ротором» был предопределен

- Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределен. Естественно нам хотелось бы пораньше открыть счет и при счете 2:0 уже не пропускать. А так все остальное меня удовлетворило, - передает слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанская команда дома встретится с «Ахматом».