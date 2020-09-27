Александр Хацкевич: Гол «Рубина» в конце первого тайма немного придавил «Ротор»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче девятого тура чемпионата России против «Рубина» (1:3).

«При равных составах по первому тайму команда играла достаточно организованно, – цитирует Хацкевича ТАСС. – Гол в конце первого тайма немного придавил команду. Чудес не бывает, то, в каком количестве мы тренировались и как сыграли. Я сказал, что благодарен команде, было непросто».

После вспышки коронавируса в команде «Ротор» провел первую встречу с 29 августа, когда сыграл вничью 1:1 в гостях у «Химок».

Волгоградцам были засчитаны технические поражения в матчах чемпионата против «Краснодара» и «Ростова», а также в кубковой встрече против ставропольского «Динамо».

Команда Хацкевича занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав два очка и не одержав ни одной победы.