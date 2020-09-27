Вячеслав Колосков: Матч ЦСКА – «Локомотив» стал украшением российского футбола

- Очень хорошая игра, украшение российского футбола. Все 90 минут был в напряжении, не отрываясь наблюдал за происходящими событиями. Очень внятная игра, не было «жвачки», когда мяч катают вдоль-поперек. Играли, чтобы показать современный футбол, обеим командам это удалось, - приводит слова Колоскова ТАСС.

Добавим, что после этой встречи ЦСКА, имея в активе 16 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место.

В следующем туре армейцы 3 октября сыграют на выезде с «Уралом», а железнодорожники днем позже на своем поле встретятся с «Химками».