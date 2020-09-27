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27 сентября 22:38
автор: Виктор Шарафудинов

Павел Худяков: «Тамбов» ни в чем не уступал «Спартаку». Красно-белым очень везет

Команда Сергея Первушина проиграла московскому клубу в Саранске.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался по поводу поражения в домашней игре девятого тура против «Спартака», а также прокомментировал возможность расширения РПЛ и рассказал о реконструкции стадиона клуба.

«Довольно неплохая игра, мы ни в чем не уступали «Спартаку», – заявил Худяков в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ». – При счете 0:0 забей – результат был бы другим. И «Спартаку» очень фартит – в нужный момент нужный рикошет. Второй гол в наши ворота – это просто потеря концентрации.

Как атмосфера в «Тамбове»? Самое главное – создать коллектив, который будет бороться, бороться друг за друга. Речь не только о футболистах, но и о тренерах, медицинском и административном штабе. Нужно подбирать футболистов, оторые будут супермотивированы. Мелкадзе – хороший пример, он сделал шаг назад, чтобы сделать 2-3 шага вперед. Кстати, хочу его поздравить, он сегодня забил.

Нужно ли расширять лигу? Я считаю, что да. Тогда будет больше платформ для развития российских футболистов. Инфраструктура после ЧМ довольно хорошая.

Как продвигается вопрос со строительством стадиона? Тяжело говорить, я не компетентен в этом вопросе. Знаю только, что делается все, чтобы РПЛ в этом году приехала в Тамбов. Обязательно в этом сезоне будем играть дома. Переезд в другой город? Это слухи».

В нынешнем сезоне «Тамбов» принимает соперников в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Команда Первушина вчера 26 сентября проиграла «Спартаку» 0:2.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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