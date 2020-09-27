Дубль Боуэна помог «Вест Хэму» разгромить «Вулверхэмптон»

Матч третьего тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» завершился с результатом 4:0.

Нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн сделал дубль, отличившись на 17-й и 57-й минутах.

На 66-й мяч в ворота «Вулверхэмптона» влетел от мексиканского нападающего гостей Рауля Хименеса, а в компенсированное время точный удар головой нанес французский форвард хозяев Себастьян Алле (90+3).

У обеих команд по три очка после трех матчей.

«Вест Хэм» стартовал с поражений от «Ньюкасла» (0:2 дома) и «Арсенала» (1:2 в гостях).