ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 23:05
автор: Виктор Шарафудинов

Флик – о крупном поражении «Баварии» от «Хоффенхайма»: Мне не в чем упрекнуть команду

Мюнхенский клуб не знал неудач в бундеслиге с декабря прошлого года.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал крупное поражение своей команды в выездном матче второго тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:4).

«Сегодня сопернику было слишком просто создавать против нас моменты, – цитирует слова Флика официальный сайт мюнхенского клуба. – Мы, в свою очередь, в атаке были не такими пробивными как обычно. Но я думаю, что мы хорошо вошли в игру. Мне не в чем упрекнуть команду. Парни боролись и отдали все силы. Я принимаю это поражение».

Неудача в Зинсхайме стала для «Баварии» стало первым поражением в бундеслиге с 7 декабря 2019 года, когда в матче команда Флика уступила в гостях менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 1:2. После этого мюнхенцы одержали 20 побед и один раз сыграли вничью.

В первом туре «Бавария» разгромила «Шальке» на своем поле со счетом 8:0.

источник: ФК «Бавария»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Локомотив» с минимальным счётом победил ЦСКАСекреты ПДД: когда разрешен и запрещен обгон транспортного средстваЖенская сборная России выиграла в ЭстонииМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Криштиану Роналду: В конце чемпионата это очко в матче с «Ромой» может оказаться очень важным
28.09.2020 00:33
Футбол
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Андрей Талалаев: Порадовало, что ребята вышли на матч с «Уралом» с таким агрессивным настроем
Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу команды над «Уралом» (2:0) в матче девятого тура чемпионата России.
28.09.2020 00:16
Футбол
Андрей Соломатин: До матча даже не предполагал, что ЦСКА может проиграть «Локомотиву»
Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин поделился мнением о матче между ЦСКА и «Локомотивом» (0:1).
28.09.2020 00:00
Футбол
Дубль Икарди принес «ПСЖ» выездную победу над «Реймсом»
Футболисты «ПСЖ» обыграли «Реймс» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
27.09.2020 23:51
Футбол
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом официальном матче под руководством Кумана
Фати сделал дубль, а Месси забил с пенальти.
27.09.2020 23:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче против «Ромы»
Туринцы на «Стадио Олимпико» с 62-й минуты играли в меньшинстве.
27.09.2020 23:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Флик – о крупном поражении «Баварии» от «Хоффенхайма»: Мне не в чем упрекнуть команду
Мюнхенский клуб не знал неудач в бундеслиге с декабря прошлого года.
27.09.2020 23:05
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Натан Бартфельд: Вилков справился с игрой ЦСКА – «Локомотив»
Бывший инспектор ФИФА и УЕФА оценил работу главного арбитра Михаила Вилкова в матче между ЦСКА и «Локомотивом».
27.09.2020 22:54
Футбол
Дубль Боуэна помог «Вест Хэму» разгромить «Вулверхэмптон»
Команда Дэвида Мойеса одержала первую победу в сезоне после двух поражений.
27.09.2020 22:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика