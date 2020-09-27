Флик – о крупном поражении «Баварии» от «Хоффенхайма»: Мне не в чем упрекнуть команду

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал крупное поражение своей команды в выездном матче второго тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:4).

«Сегодня сопернику было слишком просто создавать против нас моменты, – цитирует слова Флика официальный сайт мюнхенского клуба. – Мы, в свою очередь, в атаке были не такими пробивными как обычно. Но я думаю, что мы хорошо вошли в игру. Мне не в чем упрекнуть команду. Парни боролись и отдали все силы. Я принимаю это поражение».

Неудача в Зинсхайме стала для «Баварии» стало первым поражением в бундеслиге с 7 декабря 2019 года, когда в матче команда Флика уступила в гостях менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 1:2. После этого мюнхенцы одержали 20 побед и один раз сыграли вничью.

В первом туре «Бавария» разгромила «Шальке» на своем поле со счетом 8:0.