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27 сентября 23:41
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче против «Ромы»

Туринцы на «Стадио Олимпико» с 62-й минуты играли в меньшинстве.

Во втором туре чемпионата Италии «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью 2:2.

Хозяева дважды выходили вперед после голов Жордана Верету. На 31-й минуте французский полузащитник римлян реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Адриена Рабьо, а на исходе первого тайма направил мяч в сетку ворот туринцев после передачи Генриха Мхитаряна (45+1).

«Ювентус» дважды отыгрался стараниями Криштиану Роналду. На 44-й португалец забил с 11-метрового после того, как Лоренцо Пеллегрини сыграл рукой в своей штрафной, а на 69-й забил головой после навеса Данило.

Стоит отметить, что с 62-й минуты команда Андреа Пирло играла вдесятером. За второе предупреждение с поля был удален Рабьо.

«Ювентус» занимает четвертое место, набрав четыре очка. В первом туре туринцы дома обыграли «Сампдорию» (3:0).

«Рома» набрала первое очко и находится на 13-й строчке таблицы. 19 сентября команда Паулу Фонсеки сыграла вничью 0:0 в гостях у «Вероны», но затем римлянам зачитали техническое поражение за неправильную регистрацию в заявке на сезон полузащитника Амаду Диавара.

3 октября «Рома» сыграет на выезде с «Удинезе». 4 октября «Ювентус» примет «Наполи».

Чемпионат Италии

2-й тур

«Рома» (Рим) – «Ювентус» (Турин) – 2:2 (2:1)

Голы: Верету, 31 (с пенальти), 45+1 – Криштиану Роналду, 44 (с пенальти), 69.

Удаление: Рабьо (Ю), 62 (второе предупреждение).

источник: «Советский спорт»
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