Дубль Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче против «Ромы»

Во втором туре чемпионата Италии «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью 2:2.

Хозяева дважды выходили вперед после голов Жордана Верету. На 31-й минуте французский полузащитник римлян реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Адриена Рабьо, а на исходе первого тайма направил мяч в сетку ворот туринцев после передачи Генриха Мхитаряна (45+1).

«Ювентус» дважды отыгрался стараниями Криштиану Роналду. На 44-й португалец забил с 11-метрового после того, как Лоренцо Пеллегрини сыграл рукой в своей штрафной, а на 69-й забил головой после навеса Данило.

Стоит отметить, что с 62-й минуты команда Андреа Пирло играла вдесятером. За второе предупреждение с поля был удален Рабьо.

«Ювентус» занимает четвертое место, набрав четыре очка. В первом туре туринцы дома обыграли «Сампдорию» (3:0).