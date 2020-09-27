«Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом официальном матче под руководством Кумана

Матч третьего тура чемпионата Испании «Барселона» – «Вильярреал» завершился с результатом 4:0.

Ансу Фати сделал дубль в дебюте встречи. 17-летний нападающий забил два гола ударами с правой из центра в штрафной на 15-й и 19-й минутах. Ассистировали ему Жорди Альба и Филиппе Коутиньо.

На 35-й капитан сине-гранатовых Лионель Месси реализовал пенальти, а на 45-й защитник «Вильярреала» Пау Торрес направил мяч в свои ворота.

Эта игра была для каталонцев первой официальной встрече под руководством голландского тренера Рональда Кумана. Матчи двух стартовых туров испанского чемпионата «Барселона» – «Эльче» и «Атлетик» – «Барселона» будут сыграны позднее.

«Вильярреал» провел уже три встречи и набрал четыре очка.