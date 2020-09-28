Андрей Соломатин: До матча даже не предполагал, что ЦСКА может проиграть «Локомотиву»

- До матча даже не предполагал, что ЦСКА может проиграть «Локомотиву», с учетом его определенных проблем с составом, армейцы логично считались фаворитами этой встречи. Тем не менее в сторону ворот Гилерме все удары были заблокированы. Вспоминается только удар издалека Облякова в первом тайме. А «Локомотив» первый раз пробил по воротам Акинфеева после 30-й минуты, но создал в итоге голевых моментов больше, - приводит слова Соломатина ТАСС.

Добавим, что после этой встречи ЦСКА, имея в активе 16 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место.

В следующем туре армейцы 3 октября сыграют на выезде с «Уралом», а железнодорожники днем позже на своем поле встретятся с «Химками».