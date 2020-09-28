Андрей Талалаев: Порадовало, что ребята вышли на матч с «Уралом» с таким агрессивным настроем

- Игра оставила положительные впечатления, наконец удалось победить. Возможно, создали моментов меньше, чем в предыдущих матчах, зато реализовали их. Порадовало, что ребята вышли с таким агрессивным настроем. Удалось, как мне кажется, подавить тактически и психологически очень хорошего соперника, - цитирует Талалаева пресс-служба «Ахмата».

Добавим, что после этой победы «Ахмат» прервал свою серию из трех поражений, набрал 13 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче грозненская команда в гостях сыграет против «Рубина».