Юрий Матвеев: Предупреждали ребят, что «Ахмат» будет сильно заряжен после трех поражений

- Предупреждали ребят, что «Ахмат» будет сильно заряжен после трех поражений. Ожидали, что будет много единоборств, и кто будет их выигрывать - будет владеть инициативой. К сожалению, пропустили быстрый гол, а потом до конца не смогли оправиться, - цитирует Матвеева пресс-служба «Ахмата».

Добавим, что после этого поражения «Урал», имея в активе десять очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре команда из Екатеринбурга на своем поле сыграет против ЦСКА.