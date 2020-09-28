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28 сентября 00:33

Криштиану Роналду: В конце чемпионата это очко в матче с «Ромой» может оказаться очень важным

Нападающий «Ювентуса» подвел итоги выездного матча с «Ромой» (2:2), который состоялся в рамках второго тура чемпионата Италии.

- Я думаю, что мы заработали это очко. Ситуация была тяжелой, но мы смогли вернуться в игру даже после красной карточки, а в конце чемпионата это очко может оказаться очень важным. Мы в начале сезона, есть новый тренер, новые идеи, но я вижу, что команда работает хорошо и полна энтузиазма, - цитирует Роналду Sky Sport Italia.

Добавим, что после этой игры «Ювентус» набрал четыре очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. В следующем туре «Ювентус» 4 октября на своем поле сыграет против «Наполи».

источник: Sky Sport Italia
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