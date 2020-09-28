Криштиану Роналду: В конце чемпионата это очко в матче с «Ромой» может оказаться очень важным

- Я думаю, что мы заработали это очко. Ситуация была тяжелой, но мы смогли вернуться в игру даже после красной карточки, а в конце чемпионата это очко может оказаться очень важным. Мы в начале сезона, есть новый тренер, новые идеи, но я вижу, что команда работает хорошо и полна энтузиазма, - цитирует Роналду Sky Sport Italia.

Добавим, что после этой игры «Ювентус» набрал четыре очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. В следующем туре «Ювентус» 4 октября на своем поле сыграет против «Наполи».