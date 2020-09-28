Александр Бубнов: ЦСКА в матче с «Локомотивом» не хватило забивного форварда

- У «Локомотива» оказалось меньше брешей в составе. Армейцам где-то вновь не хватило опыта защитникам плюс стабильного забивного форварда. Даже играя в меньшинстве, ЦСКА мог сравнять счет в концовке, но Чалов, который не попал в стартовый состав, не попал и по мячу, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой встречи ЦСКА, имея в активе 16 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место.

В следующем туре армейцы 3 октября сыграют на выезде с «Уралом», а железнодорожники днем позже на своем поле встретятся с «Химками».