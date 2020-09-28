«Манчестер Сити» подписал Диаша, заплатив «Бенфике» 68 млн евро

«Бенфика» объявила о трансфере в «Манчестер Сити» защитника сборной Португалии Рубена Диаша.

Отмечается, что сумма сделки составила 68 млн евро. Еще 3,6 млн евро «горожане» выплатят в случае удачного выступления игрока.

Также сообщается, что в обратном направлении последовал 32-летний защитник англичан Николас Отаменди. Он достался португальцам за 15 млн евро. Оба трансфера оформлены отдельно.

Что касается Диаша, то в минувшем сезоне 23-летний футболист отыграл 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.