Дмитрий Хомуха: У Смолова всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился эмоциями после матча с «Локомотивом» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«В общем, результат закономерен – «Локомотив» использовал свои шансы, а армейцам это сделать не удалось. Надо отметить хорошую игру Смолова. У него всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии. Видимо, ранее у Федора были с этим проблемы. А сейчас тренер доверяет и видит в нем помощника. Смолов пытается это доверие реализовать и отплатить за него Николичу», – цитирует Хомуху газета «Известия».

После встречи с «Локо» ЦСКА расположился на четвертой строчке в таблице РПЛ, набрав 16 очков. У красно-зеленых – 15 очков и седьмая позиция.

В следующем туре армейцы 3 октября сыграют на выезде с «Уралом», а железнодорожники днем позже примут «Химки».