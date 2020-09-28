Куман – о матче с «Вильярреалом»: Счастливы одержать победу, это был наш день

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился эмоциями после матча с «Вильярреалом» (4:0) в первом туре примеры.

«В первом тайме мы показали хорошую игру. Во втором – игра замедлилась, но мы чувствовали, что это наш день, поэтому счастливы одержать победу.

Что касается дубля Фати, то это молодой игрок, который должен стремиться к стабильности. Ему 17 лет, поэтому вся работа впереди. Он был не так хорош против «Эльче», но сегодня сыграл здорово», – цитирует голландца Marca.

В следующем туре команда Унаи Эмери примет «Алавес». Встреча пройдет 30 сентября. Днем позже «Барселона» сыграет на выезде с «Сельтой».