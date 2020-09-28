Пирло – после матча с «Ромой»: «Ювентус» сделал шаг назад

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ничейный результат в матче второго тура серии А против «Ромы» (2:2).

Напомним, чемпион Италии ушел от поражения благодаря дублю Криштиану Роналду.

«В первом туре мы встретились с «Сампдорией». Вчера – с «Ромой». Это абсолютно разные команды, поэтому нам пришлось поменять некоторые вещи. Если рассуждать с точки зрения результативности, то это был шаг назад, однако, работа продолжается. У нас не было возможности решить некоторые детали во время предсезонной подготовки.

Не забывайте, «Ювентус» дважды отыгрался в матче с «Ромой». К тому же, мы играли в меньшинстве. Наконец, у нас есть такие игроки как Артур. Он играл последние шесть месяцев», – цитирует Пирло Football Italia.

Добавим, что 3 октября «Рома» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Ювентус» днем позже примет «Наполи».