ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 07:51
автор: Артур Гичунцев

Пирло – после матча с «Ромой»: «Ювентус» сделал шаг назад

Специалист возглавил команду минувшим летом.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ничейный результат в матче второго тура серии А против «Ромы» (2:2).

Напомним, чемпион Италии ушел от поражения благодаря дублю Криштиану Роналду.

«В первом туре мы встретились с «Сампдорией». Вчера – с «Ромой». Это абсолютно разные команды, поэтому нам пришлось поменять некоторые вещи. Если рассуждать с точки зрения результативности, то это был шаг назад, однако, работа продолжается. У нас не было возможности решить некоторые детали во время предсезонной подготовки.

Не забывайте, «Ювентус» дважды отыгрался в матче с «Ромой». К тому же, мы играли в меньшинстве. Наконец, у нас есть такие игроки как Артур. Он играл последние шесть месяцев», – цитирует Пирло Football Italia.

Добавим, что 3 октября «Рома» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Ювентус» днем позже примет «Наполи».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia Sorento (2020) цена и версии для РоссииСоздание топового профиля в Instagram и начало его продвиженияРФС признал, что Дзюба забил «Уралу» из офсайдаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Георгий Мелкадзе: Футболисты кормятся победными эмоциями – сегодня мы сыты
Его команда прервала серию из трех поражений, одолев в Грозном екатеринбургский «Урал».
28.09.2020 09:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
«Челси» установил ценник на Н’Голо Канте
Ранее сообщалось, что француз интересен «Интеру» и «Манчестер Юнайтед».
28.09.2020 08:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Диего Симеоне: В голах Суареса нет ничего выдающегося
Уругваец оформил дубль и отдал голевой пас.
28.09.2020 08:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пирло – после матча с «Ромой»: «Ювентус» сделал шаг назад
Специалист возглавил команду минувшим летом.
28.09.2020 07:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Канте может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Ранее сообщалось, что игрок интересен миланскому «Интеру».
28.09.2020 07:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Куман – о матче с «Вильярреалом»: Счастливы одержать победу, это был наш день
Встреча прошла на «Камп Ноу».
28.09.2020 07:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Акинфеев – после поражения от «Локомотива»: Нет времени расстраиваться, идем дальше
Гости вырвали победу благодаря голу Федора Смолова.
28.09.2020 07:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Хомуха: У Смолова всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии
Нападающий принес победу красно-зеленым в дерби с ЦСКА.
28.09.2020 06:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Сити» подписал Диаша, заплатив «Бенфике» 68 млн евро
Он выступает на позиции центрального защитника.
28.09.2020 06:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Николай Наумов: Говорить о готовности «Локомотива» к Лиге чемпионов по одному матчу сложно
Бывший президент «Локомотива» рассказал о готовности московской команды к Лиге чемпионов.
28.09.2020 01:57
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика