Диего Симеоне: В голах Суареса нет ничего выдающегося

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил дебют Луиса Суареса.

Напомним, 33-летний форвард провел первый матч за новую команду в третьем туре примеры против «Гранады» (6:1).

«В его двух голах нет ничего выдающегося, а вот голевой пас – это нечто. Он прекрасно знает свои обязанности и должен играть на команду.

Конечно, это важный футболист. Его переход положительно повлияет на всю команду. К тому же, трансфер Суареса создает большую конкуренцию», – цитирует Симеоне Goal.

Напомним, уругваец был куплен у «Барселоны» за шесть млн евро и подписал двухлетний контракт.