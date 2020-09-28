Георгий Мелкадзе: Футболисты кормятся победными эмоциями – сегодня мы сыты

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Уралом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Доволен победой. Футболисты кормятся победными эмоциями – сегодня мы сыты. Но следующая игра у нас с «Рубином» на выезде, очень тяжелая игра. И желательно, чтобы мы и там ушли с поля сытыми.

Мой гол? Пошла высокая подача, я вроде дотягивался до мяча. Меня цепляли руками, мне удалось дотянуться и пробить в противоход вратарю. Незасчитанный гол? Не знаю, прав ли судья. Я даже повтора не видел. Не могу прокомментировать. Но мне кажется, что если есть VAR, то они все посмотрели, и гола действительно не было из-за офсайда.

Первый тайм мы закончили со счетом 1:0, но имели колоссальное преимущество и много моментов. Но 1:0 – очень скользкий счет. Когда забили второй мяч, то успокоились и контролировали ход матча», – сказал нападающий.

Матч с «Рубином» команда Андрея Талалаева проведет 4 октября, а «Урал» днем ранее примет ЦСКА.