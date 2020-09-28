Юрий Матвеев: Благодарен игрокам «Урала», в меньшинстве всегда сложно

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги после поражения от «Ахмата» (0:2) в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

«Предупреждали ребят, что «Ахмат» будет сильно заряжен после трёх поражений. Ожидали, что будет много единоборств, и кто будет их выигрывать, будет владеть инициативой. К сожалению, пропустили быстрый гол, а потом до конца не смогли оправиться.

Было проиграно очень много единоборств, было проиграно много простых мячей, поэтому не смогли завладеть инициативой. А потом удаление и пенальти, провели большую часть игры в меньшинстве, было сложно что-то сделать. Хотя некоторые вылазки, скажем так, набеги на ворота «Ахмата» у нас были.

Хочу похвалить ребят, что не бросили играть и сражались. Благодарен за второй тайм, в меньшинстве всегда сложно выступать, тем более здесь», – сказал тренер.

4 октября команда Андрея Талалаева проведет матч с «Рубином», а «Урал» днем ранее примет ЦСКА.