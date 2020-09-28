Ривалдо: Фати станет одним из лучших игроков в истории «Барселоны»

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо высоко оценил потенциал полузащитника каталонцев Ансу Фати.

«Клубу нужно развивать молодых футболистов. Очевидно, что Фати может брать игру на себя и решать исход больших матчей.

К тому же, его отступные говорят о больших планах руководства. Судя по всему, он станет одним из лучших игроков в истории «Барселоны», – цитирует Ривалдо Betfair.

На старте нового сезона чемпионата Испании каталонцы разгромили «Вильярреал» (4:0), а Фати оформил дубль.