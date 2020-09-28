Мата и Перейра могут перейти в «Лацио»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата и Андреас Перейра могут перебраться в римский «Лацио». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, трансфер бразильца практически завершен. Сейчас стороны пытаются договориться о переходе испанского хавбека.

32-летний Мата играет за «МЮ» с 2014 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 19 матчей и отдал два голевых паса.

24-летний Перейра оказался в системе англичан летом 2013-го. На его счету 25 матчей, один гол и три голевых передачи.