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28 сентября 10:37
автор: Артур Гичунцев

Мата и Перейра могут перейти в «Лацио»

Оба игрока не входят в стартовый состав «красных дьяволов».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата и Андреас Перейра могут перебраться в римский «Лацио». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, трансфер бразильца практически завершен. Сейчас стороны пытаются договориться о переходе испанского хавбека.

32-летний Мата играет за «МЮ» с 2014 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 19 матчей и отдал два голевых паса.

24-летний Перейра оказался в системе англичан летом 2013-го. На его счету 25 матчей, один гол и три голевых передачи.

источник: «Советский спорт»
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