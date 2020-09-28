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28 сентября 10:45
автор: Виктор Шарафудинов

«Ливерпуль» намерен следующим летом приобрести Мбаппе

Английскому клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала».

Французское издание LEquipe сообщает, что «Ливерпуль» заинтересован в переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

Красные надеются осуществить трансфер следующим летом. «ПСЖ» будет предложено 100 миллионов евро, если Мбаппе не продлит контракт с парижским клубом.

В то же время источник подчеркивает, что фаворитом в борьбе за трансфер 21-летнего форварда сборной Франции остается мадридский «Реал».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года за 145 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Килиан забил 30 голов и сделал 19 результативных передач в 37 матчах.

источник: L'Equipe
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