«Ливерпуль» намерен следующим летом приобрести Мбаппе

Французское издание L’Equipe сообщает, что «Ливерпуль» заинтересован в переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

Красные надеются осуществить трансфер следующим летом. «ПСЖ» будет предложено 100 миллионов евро, если Мбаппе не продлит контракт с парижским клубом.

В то же время источник подчеркивает, что фаворитом в борьбе за трансфер 21-летнего форварда сборной Франции остается мадридский «Реал».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года за 145 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Килиан забил 30 голов и сделал 19 результативных передач в 37 матчах.