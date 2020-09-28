ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 10:47
автор: Артур Гичунцев

Доменико Тедеско: Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» люди говорили обо мне хорошо

Немецкий специалист возглавил команду в октябре 2019 года.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обозначил свою цель у руля московского клуба.

«Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё – невозможно», – цитирует Тедеско «Чемпионат».

В прошлом сезоне красно-белые под его руководством заняли седьмое место в РПЛ. В нынешнем – уступают лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

источник: Чемпионат.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ. «Ростов» вышел на третье местоНехватка адекватности. Поражение «Ростова» стало зеркалом проблем российского футболаГоршков: «У федерации нет такой функции – рекомендовать тренерам вести себя так или иначе»С женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Вест Хэм» ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Ругани
Защитник выступает за туринский клуб с 2015 года.
28.09.2020 10:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
Доменико Тедеско: Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» люди говорили обо мне хорошо
Немецкий специалист возглавил команду в октябре 2019 года.
28.09.2020 10:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» намерен следующим летом приобрести Мбаппе
Английскому клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала».
28.09.2020 10:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мата и Перейра могут перейти в «Лацио»
Оба игрока не входят в стартовый состав «красных дьяволов».
28.09.2020 10:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» согласовала условия перехода защитника Деста из «Аякса»
Воспитанник амстердамского клуба выступает за сборную США.
28.09.2020 10:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ривалдо: Фати станет одним из лучших игроков в истории «Барселоны»
17-летний хавбек играет за основу каталонцев с августа 2019 года.
28.09.2020 10:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юрий Матвеев: Благодарен игрокам «Урала», в меньшинстве всегда сложно
Встреча прошла в Грозном.
28.09.2020 09:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Георгий Мелкадзе: Футболисты кормятся победными эмоциями – сегодня мы сыты
Его команда прервала серию из трех поражений, одолев в Грозном екатеринбургский «Урал».
28.09.2020 09:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» установил ценник на Н’Голо Канте
Ранее сообщалось, что француз интересен «Интеру» и «Манчестер Юнайтед».
28.09.2020 08:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Диего Симеоне: В голах Суареса нет ничего выдающегося
Уругваец оформил дубль и отдал голевой пас.
28.09.2020 08:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика