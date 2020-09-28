Доменико Тедеско: Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» люди говорили обо мне хорошо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обозначил свою цель у руля московского клуба.

«Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё – невозможно», – цитирует Тедеско «Чемпионат».

В прошлом сезоне красно-белые под его руководством заняли седьмое место в РПЛ. В нынешнем – уступают лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.