Диего Коста: Готов покинуть «Атлетико», не хочу быть обузой

Форвард «Атлетико» Диего Коста заявил о готовности покинуть испанский клуб.

«Не хочу быть обузой, поэтому предоставил клубу возможность выбора. После встречи с руководством мы решили, что продолжим сотрудничество. Тренер на меня рассчитывает. Обещаю выкладываться в каждом матче. Надеюсь, в этом сезоне травмы обойдут меня стороной», – цитирует 31-летнего нападающего Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Диего Коста провел 23 матча, забил пять голов и отдал четыре голевых паса.