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28 сентября 11:36
автор: Артур Гичунцев

Диего Коста: Готов покинуть «Атлетико», не хочу быть обузой

Бразилец вернулся в Мадрид зимой 2018 года. Он был куплен у «Челси» за 66 млн евро.

Форвард «Атлетико» Диего Коста заявил о готовности покинуть испанский клуб.

«Не хочу быть обузой, поэтому предоставил клубу возможность выбора. После встречи с руководством мы решили, что продолжим сотрудничество. Тренер на меня рассчитывает. Обещаю выкладываться в каждом матче. Надеюсь, в этом сезоне травмы обойдут меня стороной», – цитирует 31-летнего нападающего Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Диего Коста провел 23 матча, забил пять голов и отдал четыре голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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