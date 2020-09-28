Итальянец Орсато, судивший финал Лиги чемпионов, назначен главным арбитром матча ПАОК – «Краснодар»

Официальный сайт УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов.

На игре ПАОК – «Краснодар» в греческих Салониках будет работать бригада итальянских арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать рефери будут Алессандро Джалланти и Фабиано Прети.

За VAR будет отвечать Марко Гвида, а его ассистентом будет Филиппо Мели.

Обязанности четвертого арбитра исполнит Даниэле Довери.

Напомним, что 23 августа Орсато отработал в качестве главного арбитра на финале Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (0:1).