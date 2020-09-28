«Вест Хэм» запросил у «Челси» 80 млн фунтов за Деклана Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс интересен лондонскому «Челси».

По данным журналиста Николы Скиры, «синие» предложили за его трансфер 45 млн фунтов и получили отказ. Отмечается, что «молотобойцы» хотят выручить с его продажи не менее 80 млн фунтов.

Сейчас «Челси» готовит новое предложение по игроку и уверен, что оно устроит «Вест Хэм».

21-летний Райс выступает за первый состав с 2017 года. В минувшем сезоне премьер-лиги он провел 38 матчей, забил один гол и отдал три голевых паса.