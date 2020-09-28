Александр Точилин: Однозначно «Динамо» победит «Химки»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Точилин считает, что бело-голубые – однозначный фаворит в выездном матче против «Химок».

«Понятно, что «Динамо» фаворит этого матча с учетом всех аспектов, в частности последней победы «Динамо» над «Ахматом», что придает дополнительную уверенность, – заявил Точилин в интервью «РИА Новости». – У «Химок» произошла смена тренера, возможно, это психологически всколыхнет команду. Но все-таки разница в уровне между «Химками» и «Динамо» достаточно существенная. Думаю, однозначно победит «Динамо».

Игра «Химки» – «Динамо» состоится сегодня 28 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее команда Кирилла Новикова дома обыграла «Ахмат» со счетом 1:0.

Для подмосковного клуба эта встреча станет первой под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который сменил Дмитрия Гунько.