Опубликован список игроков сборной России на октябрьские матчи

Телеграм-канал сборной России опубликовал список из 25 футболистов, которых тренерский штаб команды вызвал на октябрьские матчи.

Тренировки футболистов национальной команды начнутся в Новогорске 3 октября, а затем сборная России проведет три матча в Москве.

8 октября состоится товарищеский матч Россия – Швеция. 11 октября россияне примут в рамках турнира Лиги наций команду Турции, а 14 октября сыграют с венграми.

Стоит отметить вызов 29-летнего защитника Александрова Жирова который играет за клуб второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен». Ранее бывший футболист «Томи», «Анжи» и «Енисей» никогда за национальную сборную не выступал.