Опубликован список игроков сборной России на октябрьские матчи

Телеграм-канал сборной России опубликовал список из 25 футболистов, которых тренерский штаб команды вызвал на октябрьские матчи.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»)
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).