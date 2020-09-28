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28 сентября 13:39
автор: Виктор Шарафудинов

Опубликован список игроков сборной России на октябрьские матчи

8 октября команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против шведов, а затем сыграет в Лиге наций УЕФА с Турцией и Венгрией.

Телеграм-канал сборной России опубликовал список из 25 футболистов, которых тренерский штаб команды вызвал на октябрьские матчи.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

Тренировки футболистов национальной команды начнутся в Новогорске 3 октября, а затем сборная России проведет три матча в Москве.

8 октября состоится товарищеский матч Россия – Швеция. 11 октября россияне примут в рамках турнира Лиги наций команду Турции, а 14 октября сыграют с венграми.

Стоит отметить вызов 29-летнего защитника Александрова Жирова который играет за клуб второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен». Ранее бывший футболист «Томи», «Анжи» и «Енисей» никогда за национальную сборную не выступал.

источник: РФС
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