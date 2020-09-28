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28 сентября 14:51
автор: Владислав Корегин

«Майнц» уволил главного тренера

Пресс-служба «Майнца» объявила о том, главный тренер Ахим Байерлорцер покинул команду.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами командами в последнее время.

– Результатом открытого и честного разговора между мной, главным тренером и председателем правления команды является то, что клуб больше не будет продолжать работу вместе с Ахимом Байерлорцером. Время, которое мы провели вместе, характеризовалось успешной борьбой за вылет и тяжелыми условиями работы из-за пандемии коронавируса. Ахим заслуживает уважения за свой труд на протяжении всего времени нахождения в команде, – сказал спортивный директор команды Рувен Шредер.

52-летний специалист возглавлял клуб с 18 ноября 2019 года. Минувший сезон его подопечные завершили чемпионат Германии на 13-й строчке.

После двух туров сезона-2020/21 «Майнц» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, уступив «Лейпцигу» (1:3) и «Штуттгарту» (1:4).

источник: ФК «Майнц»
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