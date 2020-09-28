Колосков – о вызове Жирова в сборную: Главное понять, насколько он будет своим человеком в команде

– Не думаю, что Жирова вызвали для того, чтобы уже наиграть его в команде. Здесь главное посмотреть, как футболист притрется к команде, насколько будет своим человеком в коллективе, и это главная задача на первом сборе. Главное понять, подходит ли он сборной по своим параметрам игровым и человеческим, – цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что 29-летний защитник выступает за клуб второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен» с июля 2018 года. В общей сложности на его счету 54 встречи, в которых он забил три гола и отдал один ассист. В России игрок защищал цвета «Анжи», «Енисея», «Волгаря» и «Томи».

8 октября команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Швеции, а затем сыграет в Лиге наций УЕФА с Турцией и Венгрией. Матчи состоятся 11 и 14 октября соответственно.