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28 сентября 15:32
автор: Виктор Шарафудинов

Семин объяснил приглашение Жирова в сборную России дефицитом центральных защитников

29-летний футболист выступает во второй бундеслиге за «Зандхаузен» и никогда прежде не играл за национальную команду.

Бывший главный тренер «Локомотива» и Юрий Семин прокомментировал приглашение на октябрьские матчи сборной России 29-летнего защитника Александра Жирова из клуба «Зандхаузен», который выступает во второй бундеслиге.

«Приглашение Жирова говорит о том, что главный тренер национальной команды следит за всеми российскими игроками, – рассказал Семин в интервью ТАСС. – Позиция центрального защитника – дефицитная. Жиров, когда играл в России, был молод, мне казалось, что он должен был выйти на хороший уровень, но те сложности, которые в тот период были в «Анжи», наверное, не позволили ему себя реализовать. Ну а сейчас он проявил себя хорошо. Во второй бундеслиге очень сложно играть.

Он физически мощный, высокорослый, с хорошей передачей с левой ноги. Посмотрим, как он проявит себя в сборной».

В России Жиров играл за барнаульское «Динамо», «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар-2» и «Енисей».

В марте 2015 года Фабио Капелло, тренируя сборную России, включил Александра в расширенный список игроков на матчи против Черногории и Казахстана, но в окончательную версию заявки защитник в итоге не попал.

источник: ТАСС
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