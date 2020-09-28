Алессандро Дель Пьеро: «Интер» и «Аталанта» – серьезные кандидаты на победу в чемпионате Италии

– «Интер» и «Аталанта» – серьезные кандидаты на Скудетто. Клуб из Бергамо достаточно созрел для достижения больших целей в Италии. Что касается «Интера», то в матче с «Фиорентиной» мы увидели насколько замены «нерадзурри» могут изменить ход неудачной встречи.

Также не стоит сбрасывать со счетов «Лацио», однако в этом сезоне им придется столкнутся с игрой на двух фронтах в Лиге чемпионов и чемпионате страны, – цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

После двух туров «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» (3:0) и сыграл вничью с «Ромой» (2:2). Подопечные Андреа Пирло занимают пятое место в турнирной таблице.