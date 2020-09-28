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28 сентября 15:51
автор: Владислав Корегин

Алессандро Дель Пьеро: «Интер» и «Аталанта» – серьезные кандидаты на победу в чемпионате Италии

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал команды, способные побороться с туринцами за победу в серии А сезона-2020/21.

– «Интер» и «Аталанта» – серьезные кандидаты на Скудетто. Клуб из Бергамо достаточно созрел для достижения больших целей в Италии. Что касается «Интера», то в матче с «Фиорентиной» мы увидели насколько замены «нерадзурри» могут изменить ход неудачной встречи.

Также не стоит сбрасывать со счетов «Лацио», однако в этом сезоне им придется столкнутся с игрой на двух фронтах в Лиге чемпионов и чемпионате страны, – цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

После двух туров «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» (3:0) и сыграл вничью с «Ромой» (2:2). Подопечные Андреа Пирло занимают пятое место в турнирной таблице.

источник: Sky Sport Italia
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