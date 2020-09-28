Защитник Марлон провалил медобследование в «Фулхэме»

По информации Sky Sports, 25-летний бразилец не смог пройти медицинское обследование перед переходом в лондонскую команду в текущее трансферное окно. Таким образом, игрок останется в Италии как минимум еще на один сезон.

В связи с данной ситуацией, «Фулхэм» переключится на кандидатуру Хуана Фойта из «Тоттенхэма».

Марлон перешел в «Сассуоло» из «Барселоны» в августе 2018 года за шесть миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 41 матч, забив один гол и заработав 11 желтых карточек. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.