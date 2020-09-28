Инсинье не поможет «Наполи» в матче против «Ювентуса»

Винченцо Пизакане, агент нападающего «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Вчера 27 сентября «Наполи» разгромил на своем поле «Дженоа» со счетом 6:0, но Инсинье провел на поле лишь 21 минуту и был заменен на Элифа Элмаса, получив травму.

«У нас по-прежнему нет новостей по поводу Лоренцо, – цитирует слова Пизакане Football Italia, ссылаясь на Radio Punto Nuovo. – Медицинское обследование будет проведено лишь завтра, поскольку нужно подождать 48 часов.

В лучшем случае ему понадобится 20 дней, чтобы вернуться на поле. К сожалению, ему придется пропустить игру против «Ювентуса» и октябрьские матчи национальной сборной.

Лоренцо очень опечален и зол, поскольку ему не хочется пропускать игры. Особенно встречи такого уровня».