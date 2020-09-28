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28 сентября 17:22
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Канчельскис: «Локомотив» пока еще не нашел свою игру, но матч против ЦСКА понравился

Железнодорожники обыграли армейцев в московском дерби благодаря голу Федора Смолова.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил игру девятого тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» (0:1).

«Хороший матч, мне понравился, – отметил Канчельскис в интервью Rusfootball.info – В первые тридцать минут ЦСКА вообще практически ничего не дал сделать сопернику: «Локомотив» вообще ничего не создал. ЦСКА очень понравился. Моменты были, подходы были, но, правда, не забивали армейцы, а «Локомотив» момент свой использовал, и потом еще моменты были…

Но в целом, две команды очень достойно выглядели. «Локомотив», конечно, пока еще не нашел свою игру, не знает, в какую схему будет играть. Победа эта для железнодорожников очень нужная, важная. Жаль, конечно, ЦСКА, но это футбол, так бывает».

Канчельскис в данный момент тренирует узбекский клуб «Навбахор».

источник: Rusfootball.info
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