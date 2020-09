Полузащитник «Баварии» Кюизанс готов перейти в «Лидс»

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 21-летний француз сообщил руководству мюнхенцев, что хочет чаще выходить в основном составе команды. В случае если подобные гарантии не будут предоставлены, футболист переедет в Англию – игрок уже согласовал условия личного контракта с новичком АПЛ – «Лидсом».

Кюизанс перешел в «Баварию» в августе 2019 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. С тех пор он принял участие в 11 матчах, забив один гол и отдав один ассист.

Michaël Cuisance told to Bayern Münich board he wants to play. That’s why he agreed personal terms with Leeds. Bayern and #LUFC are still negotiating about the fee. ⚪️ #transfers https://t.co/ifUQVVqCb7