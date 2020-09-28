«Химки» - «Динамо». Стартовые составы команд

«Химки» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч девятого тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Куат, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Мартусевич, Липовой, Казанцев, Конате, Алиев.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко, Нжи.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Хорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулев, Школик, Игбун.
👕 Стартовые составы на матч #ХимкиДинамо#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/fAFpGMrHfo— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 28, 2020