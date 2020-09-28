Гунько - про разгром 2:7 от «Краснодара»: У соперника получалось почти все

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько вспомнил о разгроме от «Краснодара» в восьмом туре РПЛ со счетом 2:7.

«Мы попали под очень хороший «Краснодар». У соперника получалось почти все. Возможно, у нас была возможность прессинговать выше, но решили отказаться. И если в первом тайме еще боролись, то после перерыва «Краснодар» был намного сильнее», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, после поражения от «Краснодара» Гунько был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Химок» стал Игорь Черевченко. Сегодня, 28 сентября, подмосковный клуб сыграет против «Динамо».

После восьми туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками.