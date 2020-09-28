Вадим Евсеев: После игры с «Зенитом» мы не испытывали апатию

– Кризис понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его. После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Впереди еще много матчей. Готовимся, понимая это, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Напомним, что после девяти туров уфимский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Команда одержала лишь одну победу над «Арсеналом» (3:2), два раза сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и «Динамо» (1:1) и потерпела шесть поражений.

Следующим соперником подопечных Евсеева станет «Ротор». Встреча состоится 3 октября в Уфе в 14:00 мск.