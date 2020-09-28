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28 сентября 19:09
автор: Владислав Корегин

Вадим Евсеев: После игры с «Зенитом» мы не испытывали апатию

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии команды после разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в матче девятого тура Российской Премьер-лиги.

– Кризис понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его. После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Впереди еще много матчей. Готовимся, понимая это, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Напомним, что после девяти туров уфимский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Команда одержала лишь одну победу над «Арсеналом» (3:2), два раза сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и «Динамо» (1:1) и потерпела шесть поражений.

Следующим соперником подопечных Евсеева станет «Ротор». Встреча состоится 3 октября в Уфе в 14:00 мск.

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Кризис понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его. После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Но все равно сложно, когда год назад ты играл с чемпионом 1:0 и 0:0, а сейчас проиграл с крупным счетом. Впереди ещё много матчей. Готовимся, понимая это. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

источник: «Советский спорт»
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