Черевченко - о работе в «Химках»: Команду годами строят. Что за два дня можно сделать?

Новый главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от первых дней работы в подмосковном клубе.

«Что за два дня можно сделать? Некоторые за два-три месяца не могут. Команду годами строят. Два дня поработали, с ребятами познакомились. Они понимают принципы работы тренерского штаба. Дальше будет «Локомотив», потом пауза на сборные. Будем работать больше», - сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября. Сегодня команда проводит первую встречу под руководством нового главного тренера. В эти минуты «Химки» в матче девятого тура РПЛ принимают столичное «Динамо».

После восьми туров подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками.