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28 сентября 19:30
автор: Юрий Нечаев

Влашич решил остаться в ЦСКА

Контракт хорвата рассчитан до 2024 года.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что принял решение остаться в московском клубе.

«Да, я остаюсь в ЦСКА. У меня действующий контракт, и я могу сказать только самые приятные слова в адрес клуба. Никогда не знаешь, что принесет новый день, но правда также и в том, что все серьезные клубы уже укомплектовали свои составы», — цитирует футболиста sportske.jutarnji.hr.

Напомним, Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего за команду он провел 76 матчей, забил 25 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что серьезный интерес к 22-летнему полузащитнику проявляет «Зенит».

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