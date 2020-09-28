Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Монцы»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перешел в «Монцу».

Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

С января 2020 года 33-летний футболист на правах аренды выступал за «Бешикташ». В футболке турецкого клуба он провел 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.