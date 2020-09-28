Защитник «Ростова» Смирнов перешел в «Оренбург»

Защитник «Ростова» Александр Смирнов на правах аренды перешел в «Оренбург».

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Александр Смирнов проведет сезон в «Оренбурге» https://t.co/Q3evzBV3FT pic.twitter.com/A6iAK4LunW — Football Club Rostov (@rostovfc) September 28, 2020

24-летний Смирнов перешел в «Ростов» из «Химок» в августе этого года. В прошлом сезоне за подмосковный клуб он провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.