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28 сентября 20:03
автор: Юрий Нечаев

Защитник «Ростова» Смирнов перешел в «Оренбург»

За основную команду ростовчан игрок провел один матч.

Защитник «Ростова» Александр Смирнов на правах аренды перешел в «Оренбург».

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

24-летний Смирнов перешел в «Ростов» из «Химок» в августе этого года. В прошлом сезоне за подмосковный клуб он провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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